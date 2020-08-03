В Бурятии школьников возил водитель с судимостью за тяжкое преступление

После проверки прокуратуры его уволили





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в сфере безопасности организованных перевозок школьников в Джидинском районе. За их организацию отвечал административно-хозяйственный отдел районного управления образования.

«В нарушение закона в одной из школ района предрейсовый осмотр автобуса для перевозки учеников осуществлялся лицами, не имеющими специальной квалификации. В пяти школах выявлены факты непрохождения водителями автобусов обязательного послерейсового осмотра. Кроме того, к перевозке учеников был допущен водитель, имеющий судимость за совершение особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор внес представление начальнику управления образования Джидинского района. По результатам его рассмотрения нарушения закона устранены, начальник административно-хозяйственного отдела привлечен к дисциплинарной ответственности, водитель с судимостью уволен.Фото: «Номер один»