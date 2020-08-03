В Бурятии умер 42-й пациент с COVID-19, число случаев заражения достигло 4238

Доля Бурятии от всех выявленных случаев коронавируса в ДФО – 10%



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4238. Это на 39 случае больше, чем было в воскресенье. В Улан-Удэ - 2381 случай. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3480 человек, умерли 42 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре, по улице Пирогова 30 «а» умер пациент 82 лет с новой коронавирусной инфекцией, двусторонней пневмонией. Пациент страдал сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца с нарушением ритма. Находился в стационаре с 22 июля.



Из 39 новых случаев COVID-19: 10 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий



Круг контактных лиц составляет 1011 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 313 больных. Из них 15 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - .. больной COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, на ИВЛ - один, старше 65 лет - нет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся восемь человек, на ИВЛ трое больных, старше 65 лет - двое.



В четырех обсерваторах находится 51 человек. Дополнительный обсерватор открылся на выходных для прибывших вахтовиков компании «Бурятзолото».



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1111 человек, с нарастающим итогом – от 242 458 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



По итогам четырех прошедших месяцев доля выявленных заболевших Бурятии составляет 10% от статистики всех регионов Дальневосточного федерального округа, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). По этому показателю Бурятия занимает четвертое место в ДФО. По сравнению с началом апреля доля инфицированных в Бурятия уменьшилась на 30% (с 40% до 10%).

Наименьшая доля выявленных случаев коронавируса – 0% зафиксирована в Чукотском автономном округе. Наибольшая в Хабаровском крае – 19%.



По данным ИЦК, в ДФО на 31 июля выявлено 38 981 случай COVID-19. За все время выздоровело 29 915 человек, не справились с болезнью 396 человек.



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