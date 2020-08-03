В Улан-Удэ отключили горячую воду в поселке Заречный до 17 августа

Котельная микрорайона планово остановлена на плановый ремонт в соответствии с графиком



В Улан-Удэ сегодня планово остановлена на ремонт в соответствии с графиком, утвержденным администрацией города, котельная в поселке Заречный, сообщила пресс-службе энергокомпании ТГК-14.



Проведение ремонтной программы производится с отключением горячего водоснабжения у потребителей поселка Заречный и продлится до 16 августа. За две недели перерыва в работе котельной будут продолжены работы по ремонту вспомогательного оборудования. Согласно утвержденному графику горячее водоснабжение в поселке возобновится с 17 августа поэтапно.



В рамках летней ремонтной кампании для подготовки к предстоящему отопительному сезону на котельной уже проведен капитальный ремонт основного оборудования. Теплоэнергетики завершили плановый капитальный ремонт котла №3: поверхности нагрева топки и конвективной части, ремонт обмуровки и теплоизоляции, замена элементов топки и ремонт насосного оборудования завершены. Некоторые работы по ремонту вспомогательного оборудования выполнены раньше срока – замена поверхностей нагрева экономайзера и труб системы отопления.



ТГК-14 просит улан-удэнцев с пониманием отнестись к проведению испытаний теплосетей, которые позволят качественно подготовиться к прохождению следующего отопительного сезона. Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях или выхода воды на поверхность просьба сообщать в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в район эксплуатации: Железнодорожного района - 45-31-77.



Фото: news.tgk-14.com



