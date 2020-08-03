В Монголии от COVID-19 вылечились двое россиян

Жители страны пожертвовали на борьбу с коронавирусом около 2,6 млн долларов



В Монголии 289 частных предприятий и 256 граждан внесли средства пожертвования на борьбу с COVID-19 на сумму 7,4 миллиарда тугриков (около 2,6 миллиона долларов). Из них 3,5 миллиарда составляют денежные средства, а 3,9 миллиарда – движимое имущество, сообщает



В рамках поддержки государственных мер по предотвращению и борьбе с распространением коронавирусной эпидемии юридические и физические лица Монголии продолжают оказывать благотворительную помощь и регулярно жертвовать в пользу Государственной чрезвычайной комиссии.



Показатели заболеваемости коронавирусом в Монголии остаются низкими. По состоянию на 2 августа в Монголии официально зарегистрированы 293 случая заболевания коронавирусом нового типа. При этом 230 человек вылечились и покинули медучреждения. В настоящее время 63 пациента лечатся в стационаре. У 60 из них болезнь протекает в легкой неопасной форме, а у трех наблюдается тяжелая форма заражения.



За прошедшие выходные дни вылечились пять человек. Самым старшим из поправившихся является 63-летний монгол, у которого лечение продолжалось 35 дней. В этот же день из больницы после успешного лечения выписаны двое россиян.



«В прошедшее воскресенье проведены 455 тестов и в 453 случаях не обнаружена инфекция, а в двух случаях тест дал положительные результаты. Двое зараженных являются военнослужащими Вооруженных сил Монголии, прибывшими из миссии ООН в Афганистане», - заявила начальник отдела исследования и мониторинга НИЦИЗ А.Амбасэлмаа в ходе пресс-конференции минздрава 2 августа.



Фото: montsame.mn В Монголии 289 частных предприятий и 256 граждан внесли средства пожертвования на борьбу с COVID-19 на сумму 7,4 миллиарда тугриков (около 2,6 миллиона долларов). Из них 3,5 миллиарда составляют денежные средства, а 3,9 миллиарда – движимое имущество, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.В рамках поддержки государственных мер по предотвращению и борьбе с распространением коронавирусной эпидемии юридические и физические лица Монголии продолжают оказывать благотворительную помощь и регулярно жертвовать в пользу Государственной чрезвычайной комиссии.Показатели заболеваемости коронавирусом в Монголии остаются низкими. По состоянию на 2 августа в Монголии официально зарегистрированы 293 случая заболевания коронавирусом нового типа. При этом 230 человек вылечились и покинули медучреждения. В настоящее время 63 пациента лечатся в стационаре. У 60 из них болезнь протекает в легкой неопасной форме, а у трех наблюдается тяжелая форма заражения.За прошедшие выходные дни вылечились пять человек. Самым старшим из поправившихся является 63-летний монгол, у которого лечение продолжалось 35 дней. В этот же день из больницы после успешного лечения выписаны двое россиян.«В прошедшее воскресенье проведены 455 тестов и в 453 случаях не обнаружена инфекция, а в двух случаях тест дал положительные результаты. Двое зараженных являются военнослужащими Вооруженных сил Монголии, прибывшими из миссии ООН в Афганистане», - заявила начальник отдела исследования и мониторинга НИЦИЗ А.Амбасэлмаа в ходе пресс-конференции минздрава 2 августа.Фото: montsame.mn