В Улан-Удэ запущена в работу ТЭЦ-1

К горячему водоснабжению подключены все теплотрассы столицы Бурятии, в дома горячая вода вернется в разное время



В Улан-Удэ после плановой остановки на ремонт запущена в работу ТЭЦ-1 «в полном соответствии с установленными сроками». Плановые ремонтные работы теплофикационного оборудования станции, требующие отключения горячего водоснабжения, завершены, сообщила пресс-служба энергокомпании ТГК-14.



Со 2 августа теплоэнергетики приступили к запуску оборудования на ТЭЦ-1 и заполнению тепловых сетей. К настоящему времени проведены послеремонтные испытания, запущен котлоагрегат №6 и турбогенератор №6. Магистральные тепловые сети города заполнены водой с заданными параметрами давления и температуры. К горячему водоснабжению подключены все теплотрассы города.



За время перерыва в работе на станции проведена полная ревизия и ремонт оборудования, задействованного в теплоснабжении Улан-Удэ. Теплоэнергетики дополнительно провели очистку от зольных отложений газоходов к дымовым трубам, выполнен большой объем работ по ревизии головных задвижек на всех магистральных трубопроводах.



Горячая вода в дома и квартиры горожан будет поступать в разное время: в зависимости от удаленности от ТЭЦ-1, этажности домов, состояния внутридомовых инженерных коммуникаций, готовности управляющей компании и жилого дома к подключению, отметили в ТГК-14.



Фото: ТГК-14



