В Бурятии на 40% сократились площади сгоревшей тайги

В прошлом году за полгода пожары прошли более 150 тысяч гектаров, нынче – менее 90 тысяч



В Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 518 лесных пожаров на общей площади менее 90 тысяч гектаров. За аналогичный период 2019 года произошло 525 лесных пожаров на общей площади более 151 тысячи гектаров.



Данные оглашены в правительстве республики на совещании по итогам деятельности Республиканского агентства лесного хозяйства за первое полугодие 2020 года. Совещание прошло под председательством Петра Мордовского, зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Конечно же, мы понимаем, что пожароопасный сезон в Бурятии не закончен. Никто не расслабляется – все на посту и в полной боевой готовности» - доложил первый заместитель руководителя Агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



Фото: egov-buryatia.ru/ralh

