На 15 улицах Улан-Удэ появятся новые светофоры

Работы по их установке уже начались





На 15 улицах столицы Бурятии в 2020 году будут установлены новые светофоры. Они призваны продолжить ликвидировать места концентрации ДТП. Так, один из светофорных объектов установят на перекрестке улиц Бабушкина и Красной Звезды. Там намечено изменить схему разъезда автомобильных потоков.

Торги уже проведены, определены подрядчики. Строительство стартовало. Все места размещения утверждены комиссией по безопасности дорожного движения мэрии Улан-Удэ. На работы выделено 26,5 млн рублей про федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».Как сообщил директор МУП «Горсвет» Алексей Тулонов, светофоры появятся на ул. Банзарова, у остановки «Проходная ЛВРЗ», на ул. Краснофлотской у остановки «Акбэс» и других местах. В целом сейчас в городе действует 118 светофорных объектов. Ранее все они были переведены на светодиодные элементы.Фото: «Номер один»