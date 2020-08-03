В Улан-Удэ приставы конфисковали игровые автоматы

Девятнадцать «одноруких бандитов» уничтожат, а более 40 тысяч изъятых рублей уйдут в бюджет



В Улан-Удэ судебные приставы исполнили решение суда о конфискации вещественных доказательств, проходящих по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили в управлении ФСПП по Бурятии.



Горожанка занималась предпринимательской деятельностью, связанной с организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования без регистрации и лицензии.Установленные в салоне «однорукие бандиты» в течение длительного времени исправно приносили прибыль до тех пор, пока клуб не был прикрыт сотрудниками правоохранительных органов.



По окончании уголовного дела Советский районный суд вынес решение наложить на виновное лицо административный штраф в размере 10 000 рублей с конфискацией вещественных доказательств.



Во исполнение судебного решения сотрудниками службы судебных приставов был наложен арест на оборудование и денежные средства, а также вынесено постановление о передаче изъятого имущества в собственность государства.



В настоящее время 19 игровых автоматов, 16 электронных плат и 12 ключей от игровых автоматов были переданы в территориальное управление Росимущества для утилизации, а изъятые 43 250 рублей перечислены в доход государства.



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