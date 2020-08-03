03.08.2020
Спектакль Буряад театра стал лауреатом фестиваля в Болгарии

Спектакль Буряад театра стал лауреатом фестиваля в Болгарии

«Полет. Бильчирская история» получил диплом второй степени «Театр фест-2020»

Постановка Бурятского академического театра драмы «Полет. Бильчирская история» стала лауреатом второй степени международного фестиваля-конкурса «Театр фест-2020» в номинации «Лучший драматический спектакль», сообщили в минкультуры Бурятии.

В конкурсе приняли участие работы творческих коллективов из Болгарии, Латвии, Молдовы, Казахстана, России. Конкурс проходил  в формате «онлайн» в два этапа. Сначала победителей определяли зрители. По итогам их голосования участники отбирались во второй тур, где их  оценивали критики и театроведы.

Как отмечают организаторы «Театр фест», возможно проведение третьего этапа  - гастроли победителей в Болгарии.

Спектакль режиссера Сойжин Жамбаловой  «Полет. Бильчирская история» поставлен по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой» и воспоминаниям жителей старого Бильчира — поселка, ушедшего под воду при строительстве Братской ГЭС. Премьера состоялась в октябре 2016 года. «Полет. Бильчирская история» - один их самых известных репертуарных спектаклей Буряад театра, участник «Театральной Олимпиады 2019» в Санкт-Петербурге,  «Больших гастролей -онлайн»,  является лауреатом, дипломантом многих театральных фестивалей и проектов ( «Ново-Сибирский транзит», «Артмиграция» и др.).

Фото: minkultrb.ru

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