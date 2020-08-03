Спектакль Буряад театра стал лауреатом фестиваля в Болгарии

«Полет. Бильчирская история» получил диплом второй степени «Театр фест-2020»



Постановка Бурятского академического театра драмы «Полет. Бильчирская история» стала лауреатом второй степени международного фестиваля-конкурса «Театр фест-2020» в номинации «Лучший драматический спектакль», сообщили в минкультуры Бурятии.



В конкурсе приняли участие работы творческих коллективов из Болгарии, Латвии, Молдовы, Казахстана, России. Конкурс проходил в формате «онлайн» в два этапа. Сначала победителей определяли зрители. По итогам их голосования участники отбирались во второй тур, где их оценивали критики и театроведы.



Как отмечают организаторы «Театр фест», возможно проведение третьего этапа - гастроли победителей в Болгарии.



Спектакль режиссера Сойжин Жамбаловой «Полет. Бильчирская история» поставлен по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой» и воспоминаниям жителей старого Бильчира — поселка, ушедшего под воду при строительстве Братской ГЭС. Премьера состоялась в октябре 2016 года. «Полет. Бильчирская история» - один их самых известных репертуарных спектаклей Буряад театра, участник «Театральной Олимпиады 2019» в Санкт-Петербурге, «Больших гастролей -онлайн», является лауреатом, дипломантом многих театральных фестивалей и проектов ( «Ново-Сибирский транзит», «Артмиграция» и др.).



Фото: minkultrb.ru



