В Бурятии военные дроны отправились на поиски пропавшего самолета АН-2

Расчет БЛА организует круглосуточное дежурство для более эффективного поиска пропавшего самолета



Расчет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) воинской части, дислоцированной в Бурятии, решением командования Восточного военного округа, отправился для поиска пропавшего самолета АН-2. Мониторинг планируется осуществить в районе села Бельск Иркутской области, сообщила сегодня пресс-служба ВВО.



По прибытию в назначенный район расчет организует круглосуточное дежурство для более эффективного поиска пропавшего самолета. Расчет будет постоянно вести корректировку маршрута, а площадь обследования территории с помощью БЛА «Орлан-10» будет увеличиваться. Мониторинг будет проводиться не менее 10 часов в день.



Многофункциональные БЛА оснащены инфракрасными камерами, что позволяет вести поиски в ночное время. Он способен вести мониторинг в труднодоступных местах, Максимальная дальность применения комплекса от наземной станции управления до 120 км. Обеспечено взаимодействие с региональным координационным центром и сотрудниками МЧС РФ для организации оперативного реагирования.



Как сообщили в Республиканском агентстве Го и ЧС, в минувшие сутки с воздуха обследована территория Окинского района Бурятии и Усольского района Иркутской области на площади 380 квадратных километров. Проводился поиск тремя сводными группами наземной группировки по трем маршрутам. Применение авиации осложнялось из-за погодных условий.



В сумме за все время поисков, проведено 57 вылетов вертолетами Ми-8 МЧС России, Робинсон R-66 и двумя Ан-2. Площадь обследованной с воздуха территории за составляет 19 695 квадратных километров

Проведено четыре полета дрона Zala 42116E. Общая площадь обследования - 780 квадратных километров, наземной группировкой обследовано более 127 квадратных километров. Накануне в поисках на земле участвовали 42 человека и шесть единиц техники.



Несмотря на то, что поиски продолжаются уже 14 дней, специалисты МЧС и местные жители полагают, что у шестерых людей, находившихся в пропавшем Ан-2, высоки шансы выжить в летней тайге.



Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах). Пока поиски пропавшего самолета результатов не дали. Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности: горы и глухая тайга.



Фото: structure.mil.ru

