В мэрии Улан-Удэ объяснили резкое повышение платы за детсады

Прежний размер платы не позволял обеспечить качественное питание детей





Городские власти прокомментировали резкое повышение платы за посещение детских садов. Напомним, она подскочила сразу на 26-30% в зависимости от возраста и режима пребывания ребенка. Так, если раньше плата за ребенка от трех до семи лет с режимом пребывания до десяти часов составляла 120 рублей в день, то с 1 сентября она составит уже 152 рубля.

Чиновники отметили, что последний раз повышение было в 2015 году, а индекс потребительских цен за это время показал заметный рост. Кроме того, действующий размер платы не позволял обеспечить детей питанием согласно существующим в России нормам. Так, в прошлом году ряд родителей обращался в Роспотребнадзор с письмом о несоответствии меню нормам, в частности, по калорийности и витаминизации детсадовского питания. Проверка подтвердила наличие нарушения, было выписано предписание.Проведенный в прошлом году опрос горожан показал, что большинство опрошенных меню, в целом, удовлетворяет. Но почти половина отметили, что хорошо бы его разнообразить – больше молочных продуктов, белковой пищи, мяса и рыбы.Средства, собираемые с родителей, направляются не только на питание, но и на закупку средств, необходимых для соблюдения режима дня и личной гигиены.Как уже сообщал «Номер один», льготы для некоторых категорий детей в детсадах города сохраняются.Фото: «Номер один»