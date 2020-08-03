Житель Улан-Удэ убил знакомого по «зоне» за кражу телевизора

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого, который хотел уйти от ответственности













В Улан-Удэ в полицию Железнодорожного района поступила информация от горожанина о том, что на обочине по улице Локомотивная обнаружено присыпанное тело мужчины с признаками насильственной смерти. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска регионального МВД установили, что убийство совершено 30-летним горожанином во дворе одного из частных домов. При первоначальном опросе жителей микрорайона мужчина пытался ввести в заблуждение сотрудников полиции, однако при дальнейшей проверке показаний правоохранителями была установлена его причастность к гибели улан-удэнца.Предварительно известно, что днем 28 июля 17-летняя девушка по просьбе своих родственников приехала проверить сохранность имущества в их доме. Зайдя в ограду, она увидела нетрезвого мужчину, выносившего из жилища телевизор. Предположив, что совершается кража, девушка позвонила хозяину дома, который незамедлительно приехал.В незваном госте мужчина узнал своего знакомого, с которым вместе отбывал наказание в местах лишения свободы. Разозлившись, он стал наносить удары пострадавшему деревянными и металлическими предметами. Поняв, что мужчина не подает признаков жизни, он вывез тело на соседнюю улицу, приняв меры к сокрытию следов преступления.Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото и видео: МВД по Бурятии