В Бурятии ищут мужчину, уехавшего на лошади

Житель Баунтовского района направлялся на гурт неподалеку от села, но пропал

В отделение полиции Баунтовского эвенкийского района 1 августа поступила информация о том, что 25 июля в 16:30 уехал из дома на лошади и до настоящего времени не вернулся Цырен-Дондоп Гатапов Михайлович, 1982 года рождения, проживающий в селе Монгой.Мужчина предположительно выехал на лошади в местность «Карафтит» в 22 км юго-восточнее поселка Монгой, где расположен гурт для выпаса крупного рогатого скота. Спустя несколько дней лошадь, на которой выехал пропавший, вернулась домой, сообщили в МВД по Бурятии.Был одет: костюм камуфлированный, резиновые сапоги.Приметы: азиатской внешности, рост 190 см, плотного телосложения, волосы темные, стрижка короткая, лицо круглое, глаза карие, имеется шрам 1.5 см, с левой стороны на лбу.При наличии информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам:Фото: pixabay.comи МВД по Бурятии