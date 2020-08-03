Бурятия получила почти 1,3 млрд рублей из Москвы

Деньги предназначены на компенсацию снижения доходов из-за коронавируса



Минфин России 31 июля перечислил второй транш поддержки регионам. Согласно распоряжению правительства РФ 69 российским регионам для компенсации снижения доходов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции направлено в общем 100 миллиарда рублей дотаций.



Средства направлены в регионы, у которых налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля с учетом уже предоставленных в мае 100 миллиардов рублей помощи были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.



Объем дотации Бурятии составляет более 1 миллиарда 288 миллионов рублей.



«Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты регионов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции», - отмечают в министерстве финансов России.



Фото: egov-buryatia.ru

