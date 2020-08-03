В Бурятии задержан мужчина, убивший односельчанку вилкой и ножницами

Между женщиной и ее знакомым произошел пьяный конфликт, закончившийся трагедией



В Бурятии задержан 40-летний житель Кабанского района республики, который подозревается в жестком убийстве односельчанки из-а конфликта во время распития спиртного, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 31 июля потерпевшая вместе с односельчанами распивала спиртные напитки в ее квартире. В состоянии алкогольного опьянения между женщиной и ее знакомым произошел конфликт, в ходе которого собутыльник нанес хозяйке 10 ударов кулаками по голове. После них женщина упала на пол.



Продолжая избиение, подозреваемый схватил кухонную вилку и нанес ею, а затем ножницами удары в область груди и шеи потерпевшей. Далее мужчина взял нож и нанес им удар в грудь односельчанки. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Свидетель происшествия пытался помешать преступным действиям злоумышленника, но злоумышленник угрожал и ему расправой.



В ходе проведенного допроса мужчина дал показания об обстоятельствах происшествия. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.



Фото: «Номер один»

