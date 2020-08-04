На севере Бурятии забыли о подготовке к зиме

Котельные и сети в Муйском районе не ремонтируются







Прокуратура Бурятии выявила ненадлежащую подготовку к предстоящему зимнему отопительному сезону в Муйском районе.

«Вопреки закону ресурсоснабжающие организации – ООО «Икибзяк» и ООО «Тепловодокоммуникации-С», а также администрации Муйского района и городского поселения «Северомуйское» не провели планово-предупредительные ремонты котельных. Кроме того, не осуществлены замена вышедших из строя котлов, капитальные ремонты сетей тепловодоснабжения поселков Таксимо и Северомуйск», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор направил в суд два иска о понуждении ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления устранить нарушения закона. Суд требования прокурора удовлетворил. Решения еще не вступили в законную силу.Фото: pixabay.com