В Бурятии больница прекратила расчеты с поставщиками продуктов и лекарств

Долг Петропавловской ЦРБ превысил 7 млн рублей





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Петропавловская центральная районная больница накопила крупный долг по исполненным госконтрактам.

«Учреждение здравоохранения заключило 112 контрактов с 35 юридическими лицами на закупку медицинских изделий, лекарств и продуктов. Несмотря на исполнение поставщиками обязательств, оплата по контрактам не произведена. Сумма задолженности составила 7,6 млн. рублей», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор района внес главному врачу районной больницы представление и возбудил в отношении него административное дело. Главврач оштрафован.После вмешательства прокуратуры задолженность по исполненным госконтрактам была погашена.Фото: «Номер один»