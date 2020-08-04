В Бурятии скончались еще два пациента с COVID-19

Число выявленных заболевших на 100 тысяч населения в республике заметно ниже среднероссийского уровня



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4263. Это на 25 случаев больше, чем было в понедельник. В Улан-Удэ - 2394 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3527 человек, умерли 44 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Скончались еще два пациента с коронавирусом. Умерла пациентка 93 лет от новой коронавирусной инфекции,тяжелой формы и инфаркта миокарда. Находилась в стационаре с 8 июля - в отделении реанимации 16 суток, из них на ИВЛ – 13 суток. Вторая скончавшаяся пациентка 82 лет умерла от новой коронавирусной инфекции,тяжелой формы, ишемической болезни сердца с нарушением ритма, осложненных тромбоэмболическим синдромом. Находилась в стационаре в отделении реанимации семь суток, из них на ИВЛ шесть суток.



Из 25 новых случаев COVID-19: семь человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.



Круг контактных лиц составляет 1056 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 312 больных. Из них 14 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 380 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, на ИВЛ - один, старше 65 лет - нет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся пять человек, на ИВЛ один больной, старше 65 лет - нет.



В четырех обсерваторах находится 49 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1078 человек, с нарастающим итогом – от 243 539 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



Бурятия занимает шестое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. Показатель республики составляет 426,6, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



В ДФО по информации на 3 августа количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 489,4 случая. По этому показателю ДФО занимает четвертое место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Камчатский край – 1 083,3, Магаданская область – 952,8 и Якутия – 617,5. Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 310,6.



Всего в России на текущий момент зафиксировано 856 264 выявленных случая коронавирусной инфекции – это 583,1 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.



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