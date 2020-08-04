04.08.2020
В Улан-Удэ за контрабанду леса осуждена руководитель предприятия

В Улан-Удэ за контрабанду леса осуждена руководитель предприятия

Благодаря досудебному соглашению о сотрудничестве бизнес-леди получила условный срок

В Улан-Удэ Октябрьский районный суд  вынес приговор в отношении генерального директора ООО «СибЭкоЛес», обвиняемой в четырех  эпизодах приобретения, хранения, перевозки и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, а также дальнейшей ее контрабанды, совершенных организованной группой, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, активном способствовании расследованию и раскрытию преступления, изобличением других участников организованной группы, раскаянием подсудимой, а также наличием на иждивении несовершеннолетних детей, генеральный директор общества приговорена к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

В настоящее время в отношении лиц, состоящих с ней в преступном сговоре, возбуждены уголовные дела. Уголовное дело в отношении одного из участников направлено в суд.

Фото: pixabay.com

преступность контрабанда приговор
^