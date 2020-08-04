В Улан-Удэ за контрабанду леса осуждена руководитель предприятия

Благодаря досудебному соглашению о сотрудничестве бизнес-леди получила условный срок



В Улан-Удэ Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении генерального директора ООО «СибЭкоЛес», обвиняемой в четырех эпизодах приобретения, хранения, перевозки и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, а также дальнейшей ее контрабанды, совершенных организованной группой, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, активном способствовании расследованию и раскрытию преступления, изобличением других участников организованной группы, раскаянием подсудимой, а также наличием на иждивении несовершеннолетних детей, генеральный директор общества приговорена к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.



В настоящее время в отношении лиц, состоящих с ней в преступном сговоре, возбуждены уголовные дела. Уголовное дело в отношении одного из участников направлено в суд.



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