В Бурятии всех жителей аварийных домов переселят до 2025 года

В программу вошли помещения, признанные непригодными для жилья до 1 января 2017 года



В Бурятии до сентября 2025 года переселят почти 7 тысяч жителей из 94 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это стало возможно благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщили в минстрое республики.



«Всего в республике 98,8 тысячи квадратных метров аварийных домов, признанных непригодными до 1 января 2017 года. В программу попадают жители 94,1 тысячи квадратных метров помещений. Владельцев оставшихся 4,7 тысяч квадратных метров аварийного жилья переселят по программе «Развитие застроенных территорий в Улан-Удэ» до 2024 года», - говорит начальник отдела жилищной политики минстроя Бурятии Наталья Меркушева.



Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья началась в августе 2019 года. В 2019 году в рамках первого этапа реализации нацпроекта переселили 227 человек, вместо запланированных 60. Это жители Улан-Удэ, Джидинского, Прибайкальского и Закаменского районов.



«В этом году на втором этапе присоединился Кабанский район. Всего до сентября 2025 года предусмотрено провести шесть этапов. В 2020 году планируется расселить 380 граждан из почти 7 тысяч квадратных метров жилья. В связи с пандемией коронавируса возникли некоторые трудности из-за того, что МФЦ не работал и граждане не так активно подавали документы. Но сейчас уже переехали 165 человек», - подчеркивает Наталья Меркушева.



По нацпроекту «Жилье и городская среда» переселяют только жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Выстроена очередь – чем раньше дом признали непригодным, тем быстрее наступит переселение. При ликвидации аварийного фонда расселение производится «квадрат в квадрат».



«Существуют четыре способа переселения: предоставление выкупной стоимости за аварийное жилища, приобретение помещения на вторичном или на первичном рынке и строительство нового жилья. Новостройки возведут в рамках второго этапа в Кабанском районе. Большая часть переселенцев получает выкупную стоимость своего аварийного дома после предоставления пакета документов», - объясняет начальник отдела жилищной политики минстроя.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy





