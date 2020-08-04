Труппа Буряад театра пополнилась из «Щуки»

Выпускники первой целевой московской студии Театрального института имени Бориса Щукина официально приняты в коллектив



Молодые артисты Игорь Раднаев, Арюна Цыденова, Бато Шойнжонов, Раиса Бадмаева, Дахалэ Жамбалов, Бальжан Арданабазарова, а также еще один новый артист Булат Буралов, выпускник Дальневосточной академии искусств, влились в коллектив Бурятского драматического театра и приступили к репетициям спектаклей «Гроза» и «Хэнзэ ногоон», сообщили в минкультуры Бурятии.



Талантливые ребята из разных уголков Бурятии и Внутренней Монголии вытянули «золотой билет» в 2016 году, успешно пройдя прослушивание в Бурятском драматическом театре и получив направление на обучение в знаменитую «Щуку». Четыре года они оттачивали своё актерское мастерство в Москве под чутким руководством известных педагогов и мастеров сцены: Людмилы Ворошиловой, Павла Любимцева, Галины Сазоновой, Валерия Маркина, Владимира Сажина, Натальи Павленко, Анны Дубровской и других. Несмотря на пандемию, ребята успешно сдали выпускные экзамены, где председателем экзаменационной комиссии являлся художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас.



На службу в Буряад театр поступил еще один артист – Булат Буралов, выпускник Дальневосточной академии искусств 2017 года (курс Александра Славского). Булат Буралов после получения диплома успел поработать в родном Доме культуры в селе Улюн Баргузинского района, а также два года прослужить в армии по контракту. Однако военной службе он предпочел службу театру и сейчас , как и «щукинцы», приступил к репетициям.



Также успешно окончил целевое обучение на режиссерском факультете Театрального института имени Бориса Щукина и Виктор Жалсанов (мастером курса был Юрий Погребничко). Его дипломной работой стал спектакль «Наян Наваа», премьера которого прошла на сцене Буряад театра в феврале текущего года.



Фото: minkultrb.ru



