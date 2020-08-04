Организатору вечеринки на Ольхоне грозит 500 тысяч рублей штрафа

Туристы устроили вблизи сакрального мыса Бурхан шумный отдых с музыкой и пиротехникой



До 500 тысяч рублей штрафа грозит юридическому лицу, организовавшему отдых группы туристов вблизи мыса Бурхан с нарушением режима особо охраняемой природной территории, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Она выявила нарушение в результате мониторинга социальных сетей, обнаружив в Интернете ролик о том, что рядом с памятником природы на сакральной территории туристы устроили шумный отдых с использованием музыки и пиротехники.



Прокуратура приняла меры к установлению нарушителей, информация для проведения проверки направлена в ответственное за сохранение природных комплексов Прибайкальского национального парка бюджетное учреждение «Заповедное Прибайкалье».



С учетом того, что отдыхающие пренебрегли правилами, допустили нарушение режима национального парка вблизи мест гнездования краснокнижных птиц в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения, которое карается штрафом для юридических лиц в размере до 500 тысяч рублей, пояснили в прокуратуре.



Фото: baikalproc.ru

