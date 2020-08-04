04.08.2020
Организатору вечеринки на Ольхоне грозит 500 тысяч рублей штрафа

Организатору вечеринки на Ольхоне грозит 500 тысяч рублей штрафа

Туристы устроили вблизи сакрального мыса Бурхан шумный отдых с музыкой и пиротехникой

До 500 тысяч рублей штрафа грозит юридическому лицу, организовавшему отдых группы туристов вблизи мыса Бурхан с нарушением режима особо охраняемой природной территории, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Она выявила нарушение в результате мониторинга социальных сетей, обнаружив в Интернете ролик о том, что рядом с памятником природы на сакральной территории туристы устроили шумный отдых с использованием музыки и пиротехники.

Прокуратура приняла меры к установлению нарушителей,  информация для проведения проверки направлена в ответственное за сохранение природных комплексов Прибайкальского национального парка бюджетное учреждение «Заповедное Прибайкалье».

С учетом того, что отдыхающие пренебрегли правилами, допустили нарушение режима национального парка вблизи мест гнездования краснокнижных птиц в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения, которое карается штрафом для юридических лиц в размере до 500 тысяч рублей, пояснили в прокуратуре.

Фото: baikalproc.ru
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