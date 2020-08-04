Мэрия Улан-Удэ покупает 42 новых автобуса с цитатами Путина

Их поставят в столицу Бурятии до конца года





Комитет по управлению имуществом администрации Улан-Удэ объявил о проведении двух аукционов на поставку новых автобусов для МУП «Городские маршруты». Всего планируется закупить 42 машины на общую сумму 199 млн рублей. Таким образом, один автобус будет стоить чуть более 4,7 млн рублей.

По требованию заказчика поставщик должен будет обклеить все автобусы аппликациями. На них, помимо традиционного бурятского орнамента, будут и цитаты президента России Владимира Путина: «Дальний Восток – ключевое направление развития России» и «Народный бюджет – инициатива людей».









