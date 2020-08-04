Мэрия Улан-Удэ покупает 42 новых автобуса с цитатами Путина

Их поставят в столицу Бурятии до конца года
Комитет по управлению имуществом администрации Улан-Удэ объявил о проведении двух аукционов на поставку новых автобусов для МУП «Городские маршруты». Всего планируется закупить 42 машины на общую сумму 199 млн рублей. Таким образом, один автобус будет стоить чуть более 4,7 млн рублей.
Согласно техзаданию, автобусы должны быть новыми, выпущенными не ранее 2020 года. Их пассажировместимость должна составлять не менее 50 человек, число сидячих мест – 15. Также в салоне должно быть одно место для размещения инвалидов в креслах-колясках.
Автобусы будут белого цвета, заднеприводные, с дизельным двигателем. В обязательном порядке они должны иметь накрышный кондиционер с разводкой воздуха по салону и не менее двух салонных отопителей. В комплектацию также входят аппарель для входа и выхода инвалидов на колясках, автоматическая система обнаружения возгорания, оповещения и управления средствами пожаротушения, самосрабатывающие огнетушащие модули в моторном отсеке, спутниковая система навигации «ГЛОНАСС» и цифровой тахограф.
В салонах автобусах будут находиться электронное табло в формате «Бегущая строка» и три видеокамеры для обеспечения безопасности. Для пассажиров предусмотрены не менее двух розеток USB для подзарядки и питания электронных приборов.
По требованию заказчика поставщик должен будет обклеить все автобусы аппликациями. На них, помимо традиционного бурятского орнамента, будут и цитаты президента России Владимира Путина: «Дальний Восток – ключевое направление развития России» и «Народный бюджет – инициатива людей».
Победитель аукционов должен будет поставить новые автобусы в течение трех месяцев с момента заключения контракта. Гарантия на транспорт будет составлять три года или не менее 150 тысяч км пробега.
Напомним, жители столицы Бурятии большинством голосов поддержали покупку 20 автобусов в рамках голосования по проекту «Народный бюджет», прошедшего в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ. За муниципальные автобусы проголосовали более 150 тысяч из 175 тысяч горожан, принявших участие в плебисците. Еще 22 автобуса покупаются на средства дальневосточной субсидии.
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