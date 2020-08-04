В Бурятии в Северобайкальске продлен запрет на работу общепита

В городе ухудшается эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, но люди празднуют свадьбы и юбилеи



В Бурятии в Северобайкальске до 16 августа включительно приостановлена работа городских ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с количеством посадочных мест от 60 и более, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.



Также введено дополнительное ограничение: с 4 августа по 16 августа расположенные в Северобайкальске рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания с количеством посадочных мест менее 60 должны оканчивать работу не позже 21:00.



Продление запрета связано с тем, что 30 июля в Северобайкальске зарегистрирован групповой очаг коронавируса, образовавшийся после проведения свадьбы в одном из ресторанов. На сегодняшний день количество заразившихся COVID-19 гостей свадьбы достигло 13 человек.



Продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий в отношении и участников других массовых мероприятий в общепите Северобайкальска. Так, в минувшие выходные в результате рейда мобильных групп установлены два факта проведения массовых мероприятий: свадьбы и юбилея в кафе и ресторане.



Введение ограничительных мероприятий необходимо для реализации мероприятий по локализации групповых очагов и предупреждения их дальнейшего распространения.



«Случаи COVID-19 в городе регистрируются ежедневно. На сегодня зарегистрировано 309 случаев, что выше республиканского показателя в три раза, - отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.



Фото: pixabay.com



