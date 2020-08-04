В Бурятии руководителем ключевого рыбного ведомства стал бывший «завхоз» ОМОНа

Профессионалы рыбной отрасли возмущены кадровой политикой Росрыболовства





Приказом Минсельхоза России от 29 июля на должность руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (АБТУР) назначен Роман Гармаев. Несколько лет он числился руководителем этого ведомства с приставкой «и.о.» и вот, наконец, официально стал начальником.