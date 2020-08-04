В Бурятии руководителем ключевого рыбного ведомства стал бывший «завхоз» ОМОНа

Профессионалы рыбной отрасли возмущены кадровой политикой Росрыболовства
Приказом Минсельхоза России от 29 июля на должность руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (АБТУР) назначен Роман Гармаев. Несколько лет он числился руководителем этого ведомства с приставкой «и.о.» и вот, наконец, официально стал начальником.
В Бурятии ветераны рыбной отрасли это кадровое решение считают абсурдным. По их мнению, во главе ведомства такой величины и значимости должен был стать профессионал высокого класса, который мог бы решить проблемы с исчезающим байкальским омулем и «потушить» многочисленные скандалы, то и дело происходящие в рыбной отрасли республике, и конкретно в АБТУРе.
Приведем их мнения на этот счет.
Ихтиолог-рыбовод Константин Логинов, в рыбной отрасли с 1992 года:
- К сожалению, в последние годы специалисты рыбной отрасли в руководство структур Росрыболовства не назначаются. Назначение бывшего «завхоза» ОМОНа – яркий тому пример. И в дальнейшем эта тенденция, я думаю, только усилится. Ангаро-Байкальское управление Росрыболовства уже стало местом трудоустройства значительного количества пенсионеров МВД, ищущих прибавку к пенсии. Будут ли бывшие ОМОНовцы, гаишники, участковые радеть за развитие рыбной отрасли? Глубоко сомневаюсь! А возвращение омулевого промысла на Байкал откладывается на многие годы, до тех времен, когда «у руля» отрасли будут, как десятилетия назад – ихтиологи, рыбоводы, специалисты в организации и регулировании рыболовства.
Но все же в назначении Романа Гармаева вижу один плюс – Управление Росрыболовства останется в Бурятии, где оно и должно находиться. Ведь предыдущий руководитель – житель Иркутска - прикладывал массу усилий для переноса управления в Иркутск, вопреки своим же обещаниям тогдашнему главе Бурятии Вячеслав Наговицыну.
Председатель ассоциации рыбопромышленных предприятий Бурятии Сергей Палубис:
- Так долго ждали, года три или четыре, все это время Гармаев был и.о. И вот – дождались! Не знаю, какой он ОМОНовец, но как новый руководитель – далек от рыбы. У нас с ним контактов нет никаких. Его интересуют, видимо, только показатели. Сколько протоколов и так далее. А то, что падают объемы добычи, и что происходит падение запасов эндемика, - мало кого интересует. Хотя это должно быть во главе их политики. Ведь вся рыбная политика определяется АБТУРом. Словом, я не вижу никакого светлого будущего. Особенно касаемо промышленного рыболовства. И чтобы рыбаки могли хоть как-то рыбачить. Сегодня одни запреты, один контроль со стороны теруправления. А конкретных дел, чтобы решать реальные проблемы, улучшить что-то, я не вижу.
Всегда было так - руководили у нас профессионалы отрасли, хоть с каким-то рыбным образованием. Посмотрите перечень, кто был с 30 годов, когда была воссоздана рыбоохрана. Там же везде стояли специалисты-рыбники. А сейчас что? Тут же не только ловить, хватать. И воспроизводство, и наука, - все же под теруправлением, тут надо соображать.
Напомним, «Номер один» неоднократно писал о том, какой хаос творится в одном из главных рыбных ведомств республики. Многочисленные скандалы и сразу три уголовных дела, возбужденных на сотрудников АБТУРА, включая самого экс-руководителя Виталия Молокова. Скандалы и суды с работниками ведомства, увольнение ряда опытнейших профессионалов своего дела и набор на ключевые посты «случайных» (или своих?) людей. Репрессии и гонения на тех, кто стал спорить или выступать свидетелем по уголовному делу Молокова. И, наконец, эпопея с Шумиловым, начальником отдела контроля и охраны биологических ресурсов, который позволил себе стрелять по машинам местных жителей. Все это и многое другое - наследие работы Виталия Молокова во главе АБТУРа вместе со своим замом Романом Гармаевым. И поэтому вдвойне удивительно, что в Бурятию все-таки не решились пустить свежую кровь и обновить явно засидевшийся руководящий состав надзорного ведомства.
Фото: fishingnadzor.ru
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