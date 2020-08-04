В Бурятии в 2021 году откроют отделение для больных с опухолями головы и шеи

Также там буду оказывать помощь пациентам со злокачественными новообразованиями ЦНС
Год назад состоялась встреча главы Бурятии Алексея Цыденова и министра здравоохранения с онкобольными пациентами и их родственниками. На ней пациентам обещали открыть в онкодиспансере нейроонкологическое отделение. Не раз обсуждалась и проблема отсутствия в онкоцентре необходимого современного оборудования для лечения или проведения высокосложных операций. А также нехватка кадров, из-за которой пациенты вынуждены, несмотря на плохое самочувствие, ездить в другие города на операции.
Устав ждать обещанного, родственники пациентов снова подняли этот вопрос, в том числе, в нашем издании. И только вчера мы получили официальный ответ от Минздрава, где жителям Бурятии обещают в 2021 году открыть отделение для пациентов со злокачественными новообразованиями центральной нервной системы.
- В настоящий момент в Улан-Удэ ведется строительство Лечебно-лабораторного корпуса Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера со стационаром на 150 коек. На базе данного корпуса в 2021 году запланировано открытие отделения опухолей головы и шеи, также в данном отделении будет оказываться помощь пациентам со злокачественными новообразованиями ЦНС, - сообщил Минздрав Бурятии.
Фото: «Номер один»
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