В Бурятии в 2021 году откроют отделение для больных с опухолями головы и шеи

Также там буду оказывать помощь пациентам со злокачественными новообразованиями ЦНС





Год назад состоялась встреча главы Бурятии Алексея Цыденова и министра здравоохранения с онкобольными пациентами и их родственниками. На ней пациентам обещали открыть в онкодиспансере нейроонкологическое отделение. Не раз обсуждалась и проблема отсутствия в онкоцентре необходимого современного оборудования для лечения или проведения высокосложных операций. А также нехватка кадров, из-за которой пациенты вынуждены, несмотря на плохое самочувствие, ездить в другие города на операции.