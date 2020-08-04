Шестнадцать дней поисков Ан-2 в Бурятии не дали результатов

Площадь обследованной с воздуха территории превысила 20 тысяч квадратных километров



В Бурятии и в Иркутской области сегодня вновь продолжаются поиски самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс», пропавшего в Восточных Саянах. Пока поиски безрезультатны, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Накануне вертолет Ми-8 обследовал территории Окинского района Бурятии и Усольского района Иркутской области на площади 440 квадратных километров. Три сводные группы наземных поисков отрабатывали три маршрута. Всего было задействовано 24 человека (Бурятская республиканская поисково-спасательная служба: сотрудники Забайкальской авиабазы охраны лесов, МЧС. Наземная группировка обследовала 27 квадратных километров.



Всего за 16 дней поисков совершено: 58 авиавылетов вертолетами Ми-8 МЧС России, Ан-2, Робинсон R-66 и Ан-26, площадь обследованной территории составляет 20 135 квадратных километров. Четыре вылета совершено дроном Zala - общая площадь обследования 780 квадратных километров. Наземные группы обследовали 168,5 квадратных километра. В поисках участвуют 75 человек и шесть единиц техники.



Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах). Пока поиски пропавшего самолета результатов не дали. Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности: горы и глухая тайга. По оценкам специалистов, летом в ней могут выжить люди, находившиеся на борту пропавшего «кукурузника».



Фото: 03.mchs.gov.ru

