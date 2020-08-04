В Улан-Удэ горячую воду дали не всем

Дома, где ведутся плановые ремонтные работы, пока не подключены





Энергетики ТГК-14 восстанавливают подачу горячей воды жителям Улан-Удэ после плановой остановки ТЭЦ-1. Специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» проводят восстановление и регулировку гидравлического режима теплосетей города. Совместно с управляющими компаниями теплоэнергетики контролируют подачу горячего водоснабжения непосредственно в жилые дома, сообщили в энергокомпании.

Потребители Улан-Удэ к системе горячего водоснабжения подключены в полном объеме, за исключением участков, где продолжаются плановые капитальные ремонтные работы на теплосетях: ул. Рылеева 7; пр. 50-л. Октября 23, 25, 25а, 27; пер. Волконского 1а; ул. Жуковского 2. д/сад №67 ул. Жуковского, 2а.После подачи теплоносителя при обследовании сетей специалистами были обнаружены порывы на участках трубопроводов. Аварийные бригады ТГК-14 в первую очередь восстановили те участки, которые влияют на подачу горожанам горячей воды.- После запуска ТЭЦ-1 подача горячей воды потребителям была начата по графику, несмотря на обнаруженные повреждения и их количество, - подчеркнул директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Андрей Соболев. – На сегодня в работе у аварийной службы остались повреждения на сетях, не влияющие на подачей воды улан-удэнцам, так как в летний период они не эксплуатируются.Еще несколько домов остались без горячей воды из-за ремонтных работ на сетях, осуществляемых по федеральной программе. Их список сейчас уточняется в мэрии города.Подача горячей воды от котельных осуществляется по индивидуальным графикам. Напомним, на котельных поселков Загорск и Заречный проводятся плановые ремонты оборудования с отключением горячей воды. С 7 по 20 августа по графику, согласованному с администрацией Улан-Удэ, котельная поселка Стеклозавод будет остановлена для проведения планового ремонта.Фото: «Номер один»