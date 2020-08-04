В Улан-Удэ пройдет облава на пьяных водителей

На улицы города выйдут дополнительные экипажи ДПС





В пятницу, 7 августа, в Бурятии пройдут профилактические мероприятия по проверке водителей группами нарядов ДПС. Как сообщили в республиканском ГИБДД, особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В Улан-Удэ дополнительные экипажи ДПС будут выставлены на выездах из города. В мероприятии будет задействовано свыше 20 сотрудников ГИБДД.Всего в республике в «облаве» на пьяных водителей примут участие около 100 сотрудников органов внутренних дел, в том числе сотрудники ППС, Росгвардии, а также представители добровольных народных дружин.Фото: ГИБДД Бурятии