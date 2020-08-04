В Улан-Удэ приостановлена работа гриль-бара «Шашлыкофф» на Терешковой

За нарушение «антиковидных» требований компания оштрафована на 200 тысяч рублей





В Улан-Удэ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на разрыв путей передачи COVID-19, непредставление персоналом медицинских справок об отсутствии контакта с больным, непрохождение обязательного медицинского осмотра приостановлена работа гриль-бара «Шашлыкофф» (ООО «Верба»), расположенного по улице Терешковой, 20Б.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал ООО «Верба» виновным в совершении административного правонарушения, наложив наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора



Ситуация находится на контроле управления.



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