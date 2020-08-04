Предприниматели Бурятии сэкономили более 16 млн рублей на аренде госимущества

Освобождение от уплаты этих платежей стало формой поддержки бизнеса во время коронавируса



Около 16,4 млн рублей составляет сумма арендных платежей за республиканское и муниципальное имущество, от которых освобождены субъекты малого и среднего предпринимательства Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Республиканская мера поддержки бизнеса введена в рамках плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и выработке антикризисных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного главой Бурятии.



В результате правительство республики и администрации муниципальных районов и городских округов приняли решения об освобождении арендаторов и субарендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, от платежей за республиканское и муниципальное имущество с 1 марта сроком на 6 месяцев.



На федеральном уровне также принято решение об отсрочке уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества за апрель-июнь до конца 2021 года. Освобождение касается сфер авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, организации конференций, выставок и оказания бытовых услуг населению.



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