Мечты сбываются

В мэрии столицы и скооперировались с пивным бизнесменом для создания первой муниципальной управляшки

Внимание, вопрос: назовите идеального человека на роль спасителя ЖКХ в Улан-Удэ. Правильно: тот, кто торгует пивом. Того же мнения оказались и в мэрии столицы и скооперировались с пивным бизнесменом для создания первой муниципальной управляющей компании.





До того момента «управляшки» в Улан-Удэ были лишь частные. И это осложняло жизнь тем, кто обитает в невыгодных для коммунальных бизнесменов домах – их просто не хотели брать под свое управление.Отныне же такие дома возьмет на себя муниципальная «управляшка» - ООО «Мой комфортный дом». Она создана в партнерстве с частным предпринимателем, основной вид деятельности которого - розничная торговля пивом в специализированных магазинах.Как же это отразится на жителях 57 многоквартирных домов в Звездном, на станции Дивизионной, в Сосновом Бору и Тальцах, что попали в ведение новой «управляшки»? Вопрос непростой. Будут ли построены пивопроводы параллельно обычным водопроводам? Появятся ли в квитанциях за «коммуналку» новые строки: «фильтрованное», «нефильтрованное», «темное», «светлое»?..В любом случае жизнь в этих отдаленных районах теперь заиграет новыми красками. Но, обращаясь к жителям этих районов, скажем: помните, чрезмерное употребление алкоголя может быть опасно для вашего здоровья! Так что с осторожностью относитесь к коммунально-пивным услугам, которые, возможно, вскоре начнет предоставлять вам ваша «управляшка».Нарисовал Укусика Покусай