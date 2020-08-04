Расчет военного дрона приступил к поискам пропавшего самолета Ан-2

Поисковые работы продолжаются 16-й день, но пока не принесли результатов



Расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» воинской части Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, прибыл в город Черемхово (Иркутская область) и приступил к поиску пропавшего в Восточных Саянах самолета Ан-2. Мониторинговый полет осуществляется в 60 километрах юго-западнее Усолья-Сибирского (Иркутская область), сообщила пресс-служба ВВО.



Полеты дрона по поиску самолета Ан-2 будут ежедневно длительностью не менее 10 часов. Маршрут полета планируется ежедневно уточнять совместно с представителями регионального координационного центра и сотрудниками МЧС.



Многофункциональные беспилотники «Орлан-10» оснащены оборудованием, которое позволяет вести поиск в ночное время. Максимальная дальность применения комплекса от наземной станции управления до 120 км, максимальная продолжительность полета до 10 часов.



В прошедшие сутки поиски пропавшего «кукурузника» продолжались. Совершен один вылет вертолета Ми-8, обследована территория Окинского района Бурятии и Усольского района Иркутской области на площади 440 квадратных километров.Наземный поиск организован по трем маршрутам, обследовано 27 квадратных километров. В поисках участвовали 24 человека и три единицы техники.



Всего нарастающим итогом пятью бортами проведено 58 вылетов. Беспилотными летательными системами проведено четыре полета. Наземной группировкой обследовано 168,5 квадратных километров территории.



Фото: structure.mil.ru Расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» воинской части Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, прибыл в город Черемхово (Иркутская область) и приступил к поиску пропавшего в Восточных Саянах самолета Ан-2. Мониторинговый полет осуществляется в 60 километрах юго-западнее Усолья-Сибирского (Иркутская область), сообщила пресс-служба ВВО.Полеты дрона по поиску самолета Ан-2 будут ежедневно длительностью не менее 10 часов. Маршрут полета планируется ежедневно уточнять совместно с представителями регионального координационного центра и сотрудниками МЧС.Многофункциональные беспилотники «Орлан-10» оснащены оборудованием, которое позволяет вести поиск в ночное время. Максимальная дальность применения комплекса от наземной станции управления до 120 км, максимальная продолжительность полета до 10 часов.В прошедшие сутки поиски пропавшего «кукурузника» продолжались. Совершен один вылет вертолета Ми-8, обследована территория Окинского района Бурятии и Усольского района Иркутской области на площади 440 квадратных километров.Наземный поиск организован по трем маршрутам, обследовано 27 квадратных километров. В поисках участвовали 24 человека и три единицы техники.Всего нарастающим итогом пятью бортами проведено 58 вылетов. Беспилотными летательными системами проведено четыре полета. Наземной группировкой обследовано 168,5 квадратных километров территории. Поисковые работы не прекращаются , сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Фото: structure.mil.ru