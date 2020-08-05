Резиденты ТОР получили возможность взять льготные кредиты

Это позволит им с минимальными издержками завершить реализацию инвестиционных проектов



Дальневосточные резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) могут воспользоваться льготными кредитами для реализации своих инвестпроектов. Часть процентной ставки будет субсидирована банкам-партнерам из федерального бюджета в рамках программы, которую реализует минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ), сообщает ее пресс-служба.



Инструмент господдержки позволяет инвесторам ТОР, которые им воспользуются, уменьшить размер ежемесячных процентных платежей на величину ключевой ставки ЦБ РФ. Разницу между рыночной и льготной ставками кредитным организациям возместит государство согласно постановлению, утвержденному правительством России.



«Получение льготных кредитов резидентами ТОР и СПВ позволит в максимально короткие сроки и при этом с минимальными издержками завершить реализацию инвестиционных проектов. Это в свою очередь повлечет за собой создание рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджеты», - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.



На сегодняшний день в программе участвуют 10 банков, работающих на Дальнем Востоке и знающих специфику местного бизнеса: Сбербанк, «МСП Банк», «Альфа-банк», «Россельхозбанк», банк «ФК Открытие», банк «Итуруп», «СМП Банк», «Азиатско- Тихоокеанский Банк», «Алмазэргиенбанк», «МТС-Банк».



Условиями получения кредита по сниженной процентной ставке являются наличие статуса резидента ТОР или СПВ и заключение нового кредитного договора, а целью финансирования должна являться реализация инвестиционного проекта стоимостью от 30 миллионов до 1,5 миллиарда рублей. Также проект должен соответствовать перечню приоритетных отраслей для Дальнего Востока – в первую очередь это отрасли, связанные с производством, а также все основные отрасли инвестиционной деятельности на ТОР и в СПВ.



«Разработанный механизм субсидирования процентной ставки для резидентов ТОР и СПВ нацелен, прежде всего, на развитие малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке. Именно эта категория предпринимателей зачастую нуждается в доступном кредитовании и помощи в привлечении финансирования. И мы работаем над тем, чтобы оказывать такую поддержку», - сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин.



Напомним, постановление правительства России о создании территории социально-экономического развития «Бурятия» подписано 14 июня 2019 года. Первыми резидентами ТОР «Бурятия» стали две компании: ООО «ТЛТ Наушки» с проектом по созданию транспортно-логистического терминала на границе с Монголией и ООО «Ноябрьскпродсервис», которое намерено построить птицеводческое предприятие мощностью 30 000 тонн мяса бройлеров в год, инкубаторием, цехом убоя и комбикормовым заводом. Обе компании сейчас ведут проектно-изыскательские работы в целях реализации своих проектов с общим объемом инвестиций более 5,5 миллирада рублей и созданием 870 новых рабочих мест.



Войти в число инвесторов территории опережающего развития планируют еще восемь претендентов. Потенциальные резиденты готовы вложить около 7,2 миллиарда рублей в значимые отрасли региона - промышленность, добычу полезных ископаемых, туризм и здравоохранение и создать более 640 рабочих мест для жителей республики. Эти инициативы включены в проект постановления правительства России о расширении ТОР «Бурятия».



Фото: minvr.gov.ru

