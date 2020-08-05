В Бурятии прокуратура выявила нарушения прав собак

В приютах животных не прививают от бешенства и кормят просроченным кормом





Прокуратура Бурятии проверила исполнение законодательства об ответственном обращении с животными. Как сообщили в надзорном ведомстве, в работе восьми хозяйствующих субъектов установлены нарушения санитарных и иных требований при содержании животных.

«Так, прокурором Октябрьского района Улан-Удэ установлено, что собаки, содержащиеся в одном из приютов города, не привиты от бешенства. В качестве корма для них используются продукты с истекшим сроком годности. Около 40 собак находятся вне клеток и вольеров. Плановая дезинфекция не проведена», рассказали в прокуратуре Бурятии.Для устранения нарушений прокурор внес представление председателю городской общественной организации «Байкальское общество защиты животных».Прокурор Тарбагатайского района внес представление индивидуальному предпринимателю. В организованном им приюте отсутствуют площадки для выгула животных, нет ветеринарных сопроводительных документов на собачий корм, не обеспечена ежедневная уборка вольеров.Всего по итогам проверки прокурорами выявлено 43 нарушения закона. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.Кроме того, в первом полугодии 2020 года в республике зарегистрировано 10 преступлений против животных. Из них 6 связаны с незаконной охотой, 4 - с жестоким обращением.Фото: «Номер один»