05.08.2020
Жителей района в Бурятии не защитили от стихии

Жителей района в Бурятии не защитили от стихии

В Прибайкальском районе не работала централизованная система оповещения населения

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Прибайкальского района, касающейся защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Орган местного самоуправления не обеспечил функционирование автоматизированной системы централизованного оповещения, связывающей все населенные пункты, для оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Кроме того, не принято мер к приобретению и установке на 12 котельных резервных источников электроснабжения», сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор района обратился в суд с иском об обязании районной администрации устранить нарушения закона. Суд иск удовлетворил, решение еще не вступило в законную силу.

Фото: pixabay.com
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