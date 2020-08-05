Жителей района в Бурятии не защитили от стихии

В Прибайкальском районе не работала централизованная система оповещения населения





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Прибайкальского района, касающейся защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Орган местного самоуправления не обеспечил функционирование автоматизированной системы централизованного оповещения, связывающей все населенные пункты, для оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Кроме того, не принято мер к приобретению и установке на 12 котельных резервных источников электроснабжения», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор района обратился в суд с иском об обязании районной администрации устранить нарушения закона. Суд иск удовлетворил, решение еще не вступило в законную силу.Фото: pixabay.com