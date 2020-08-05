В Бурятии устраняют нарушения в домах для детей-сирот

Недоделки были выявлены в Нижнем Саянтуе и в Гусиноозерске



В Бурятии после вмешательства активистов Общероссийского народного фронта власти начали устранять нарушения в домах, построенных для детей-сирот в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района в 2013 году и в поселке Молодежный города Гусиноозерск в 2015 году, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ. Во время обследования в домах были обнаружены плесень и трещины, зафиксировано разрушение печей, потолков и окон, из-за чего в жилых помещениях было холодно.



Эти недостатки были выявлены общественниками в 2018 и 2019 годах в ходе рейдов, в том числе с участием члена Центрального штаба ОНФ, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светланы Калининой. Добиваясь устранения многочисленных нарушений, активисты ОНФ вели работу с прокуратурой, профильными ведомствами и органами местного самоуправления.



В конце января 2020 года межведомственная комиссия по оценке жилых помещений жилищного фонда Бурятии рассмотрела результаты экспертизы, которая была проведена ранее ресурсным центром «Семья» минсоцзащиты республики, в чьем оперативном управлении находятся данные объекты.



В частности, по жилым помещениям в поселке Молодежный было представлено заключение экспертной организации об ограниченном работоспособном состоянии домов и принято решение о выявлении основания для проведения в них капитального ремонта. А по жилым помещениям в селе Нижний Саянтуй принято решение о выявлении оснований для признания домов аварийными и подлежащими реконструкции.



По словам экспертов, для дальнейшей безопасной эксплуатации зданий, необходимо капитально отремонтировать основные несущие элементы, составить проектно-сметную документацию и исследовать грунт. На сегодняшний день минсоцзащиты Бурятии подготовило и подало бюджетную заявку на проведение инженерно-геологических изысканий и на инженерное обследование жилого фонда, а минстрой республики разработал технические задания на проведение реконструкции и капитального ремонта.



Кроме того, учитывая проживание детей-сирот в жилых объектах Нижнего Саянтуя и во исполнение решения суда, администрация Тарбагатайского района приобрела для скважины питьевого водоснабжения станцию повышения давления и насос. Идет работа по их запуску.



«В связи с тем, что уполномоченные ведомства не приняли своевременных мер по устранению допущенных при строительстве нарушений и не привлекли подрядчика к ответственности, приведение домов в нормативное состояние и предоставление новых жилых помещений взамен признанных непригодными для проживания возможно только за счет средств бюджета, - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко. - С 2018 года мы совместно с проживающими в этих домах сиротами многого добились. Правительство наконец-то принимает необходимые меры: хоть медленно, но вопрос решается. В будущем сироты уже не столкнутся с подобной ситуацией, поскольку сейчас квартиры приобретаются только после положительного заключения комиссии, в которую входят, в том числе представители ОНФ».



Фото: onf.ru

