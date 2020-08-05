В Улан-Удэ задержан клептоман-кофеман

Горожанин воровал в супермаркете только кофе, но из любви не к нему, а к легким деньгам







В Улан-Удэ задержан 36-летний горожанин, который с марта по июль текущего года совершил серию краж из супермаркета в Октябрьском районе города, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Установлено, что мужчина похищал с полки, а затем прятал в карманы куртки и за пазуху банки с кофе. Всего им было похищено 12 банок. Общая сумма ущерба превысила две тысячи рублей.



Он совершил четыре кражи в одном и том же магазине. На пятый раз злоумышленник был замечен охраной магазина и опознан, так как ранее его противоправные деяния запечатлели камеры видеонаблюдения. Представители службы безопасности передали информацию о воре в полицию.



Увы, но о его личном пристрастии к кофе ничего не сообщается, а вот о тяге к воровству известно. Задержанный ранее судим за кражу, официально не трудоустроен.



Выяснилось, что похищенное мужчина продавал случайным прохожим. Так что, выбор объекта кражи диктовался не гастрономическими пристрастиями, а, судя по всему, высокой ценой благородного напитка.



К слову, найти сходу на улице покупателя кофе в Бурятии не так просто. Республика ведь больше «чайная», чем «кофейная». Причем, в почете у ее жителей зеленый чай с молоком.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



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