Сухие сливки из Кореи набирают популярность в Бурятии





В республике, как и в целом в России, растет число сторонников правильного и здорового питания. Однако «правильная» еда стоит не так уж недешево. Кокосовое или миндальное молоко на порядок дороже обычного. Но выход из ситуации есть - кокосовому или миндальному молоку можно легко найти замену - в магазинах можно купить сухое растительное молоко, которое не только доступно по цене, но еще и долго хранится.





В Бурятии широко представлены сухое молоко «НьюМилки Экстра» и сухие сливки «Сопьо Крима», которые производит корейская компания «Хичанг». Компания работает с 1969 года. Для производства использует самые современные технологии, постоянно улучшает качество и вкусовые характеристики продуктов.





Из чего же делают сухие молоко и сливки? В составе молока растительного происхождения«НьюМилки Экстра» - сухая сыворотка, концентрат сывороточного белка и другие ингредиенты, которые придают продукту приятный молочный вкус. Такой продукт полезен для организма, его использование в производстве хлебобулочных изделий позволяет сохранить главные свойства выпечки – цвет и структуру, а также продлить срок годности.





Продукцию «Нью Милки» и «Сопьо Крима» можно отнести к полезным продуктам питания, так как она:





- не содержит животных жиров (подходит для вегетарианцев)

- у нее низкое содержание лактозы (подходит для людей с лактозной непереносимостью)

- не содержит сои

- гипоаллергенна (подходит для тех, у кого аллергия на обычное молоко)





Продукция идеально подходит для приготовления выпечки, каш, кондитерских изделий, коктейлей, добавки в чай/кофе и многого другого, где обычно используется молоко.







Например, с использованием сухих сливок можно приготовить торт.







Какао-торт с кремом из маскарпоне на основе сухого молока и сухих сливок





Ингредиенты:





- Мука - 235 гр.

- Сода - 7 гр.

- Соль - 5 гр (1 ч.л.)

- Какао - 65 гр.

- Сахар - 300 гр.

- Яйца - 2 шт.

- Сухое молоко «Нью Милки»

- Сливочное масло (82%) - 60 гр.

- Растительное масло без запаха - 60 гр.

- Ванилин или ванильный экстракт –2 ч.л.

- Винный уксус - 11 гр. (1 ст. л)





Для крема:

- Маскарпоне 375 гр.

- Сухие сливки «Сопьо Крима»

- Сахарная пудра 75 гр.





Приготовление:





В глубокую чашку высыпьте сахар, муку, какао, соль, соду и ванилин. Хорошо перемешайте.





Растопите сливочное масло.





Разведите сухое молоко «Нью Милки» по схеме: 150 гр на 1 литр воды (3,2% жирности). Для рецепта нам понадобится 260 мл. Добавьте в сухую смесь ингредиентов яйца, растительное масло, молоко и винный уксус. Хорошо перемешайте миксером.





Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой. Вылейте смесь в форму и поставьте в духовку, разогретую до 165 градусов на 40-60 минут до сухой шпажки







Приготовление крема. Разведите сухие сливки «Сопьо Крима» в пропорции 1:1 с водой или оставшимся молоком. Нам понадобится 75 гр. готовых сливок. Слегка охладите, чтобы продукт загустел. Смешайте сливки с маскарпоне и сахарной пудрой. Взбейте миксером.



