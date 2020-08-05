Россия поднимет проблемы КМНС на Арктическом совете

Готовится механизм открытия свободного доступа коренных народов к земельным участкам и к ведению рыболовства



Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Министерством иностранных дел РФ готовит программу председательства России в Арктическом совете, отдельный блок которой планируется посвятить вопросам коренных малочисленных народов, сообщила пресс-служба минвостокразвития.



«Нам перейдет в следующем году председательство в Арктическом совете. Мы сейчас вместе с МИД России ведем работу над программой председательства и видим, что отдельный блок мероприятий должен быть посвящен проблематике коренных малочисленных народов. Мы планируем провести на территории России саммит народов Арктики и показать достижения нашей страны в этой сфере», - сказал замглавы минвостокразвития Александр Крутиков на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня», приуроченной к проведению 9 августа Международного дня коренных народов мира.



По его данным, на территории Арктической зоны России проживают представители 19 малочисленных народов Севера - это более 80 тысяч человек. В Арктике располагаются уникальные объекты их наследия, которые представляют культурную и историческую значимость.



Он напомнил, что 5 марта президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в Арктике до 2035 года, где из пяти целей две напрямую касаются коренных малочисленных народов. Одна из целей связана с повышением качества жизни КМНС, вторая – с защитой их исконной среды обитания и традиционного образа жизни. Кроме того, по его словам, основы госполитики определили семь приоритетов работы органов власти в сфере развития коренных малочисленных народов.



Кроме того, 13 июля глава государства подписал пакет федеральных законов для развития предпринимательской деятельности Арктической зоны, завершается работа над Стратегией развития Арктики до 2035 года и новой государственной программой развития арктических территорий. В этих документах сформулированы конкретные механизмы развития, в том числе, коренных малочисленных народов, проживающих в Арктике.



«К ключевым механизмам относятся создание общественного совета Арктической зоны, главное предназначение которого – контроль экономических проектов, реализующихся в Арктике, для исключения ущемления интересов коренных малочисленных народов. Мы в самое ближайшее время приступим к формированию этого общественного совета. Министерством готовится программа государственной поддержки хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. По каждому из 13 видов деятельности мы готовим конкретные меры поддержки, которые бы помогали представителям коренных народов развивать соответствующую деятельность. Например, с точки зрения переработки продукции, ее экспорта, развития туризма. Рассчитываем, что такую программу мы до конца года подготовим», - сказал Александр Крутиков.



До конца года планируется подготовить и стандарт ответственности бизнеса перед коренными народами. В проекте стратегии предусмотрены два механизма: обеспечение КМНС мобильными источниками энергоснабжения и средствами связи и совершенствования законодательства в сфере образования для коренных народов. «Считаем важным закрепить в федеральном законе об образовании такую форму как кочевое образование, что соответствует лучшим международным практикам», - уточнил замглавы Минвостокразвития.



Еще одним механизмом станет подпрограмма «Дети Арктики», которая включена в проект госпрограммы. В ней в частности предусматривается издание современной серии учебников по 15 языкам КМНС. Помимо перечисленного, начинается работа над механизмом открытия свободного доступа коренных народов к земельным участкам и осуществлению рыболовства



Фото: egov-buryatia.ru/minkult



