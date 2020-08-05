В Бурятии «коммуналка» подорожает на 4 процента

Повышение могло быть и меньше, если бы не одно «но»





Правительство Бурятии направило руководителю Федеральной антимонопольной службы предложение о росте платы за коммунальные услуги в 2021 году.

Согласно документу, подписанному и.о. председателя правительства РБ Игорем Зураевым, с 1 июля 2021 года в республике плата за «коммуналку» для граждан в среднем вырастет на 4%.Как отмечается в послании руководителю ФАС, рост стоимость коммунальных услуг мог быть и меньше –3,4%. Повышение на 4% обусловлено необходимостью сохранения Бурятии в Перечне особых зон оптового рынка электроэнергии. Условием для этого является отсутствие задолженности перед поставщиками электроэнергии.«В целях недопущения возникновения задолженности предприятий коммунального комплекса за потребленную электрическую энергию предлагаем установить индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем в размере 4%. Это позволит ограничить рост стоимости электроэнергии на оптовом рынке для Республики Бурятия», - говориться в документе.Фото: «Номер один»