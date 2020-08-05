«Чиорт побэри!»: сюжет «Бриллиантовой руки» жив?

Из степного Волгограда в таежное Приморье везли рога лося, марала и северного оленя



Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии совместно с сотрудниками ДПС Тайшетского района пресечена незаконная перевозка партии рогов диких животных (предположительно лося, марала, северного оленя) в количестве 230 штук без ветеринарных сопроводительных документов.



Фуру, следующую из города Волжский Волгоградской области в город Уссурийск Приморского края, остановили на контрольном посту полиции, расположенном на федеральной автотрассе Р255-Сибирь, сообщает пресс-служба управления.



Из-за отсутствия документов и маркировки специалисты не смогли идентифицировать подконтрольный товар: установить регион происхождения рогов и подтвердить эпизоотическое благополучие места их производства. Такая продукция подлежит изъятию из оборота, утилизации или уничтожению.



Собственнику груза выписан штраф и предписано произвести утилизацию груза. В настоящее время продукция изъята сотрудниками полиции и помещена на ответственное хранение.



Впрочем, заметим, что бюрократически логичный финал этой истории, все-таки, нарушает все законы здравого смысла и вызывает вопросы. Например, о том, откуда в приволжских степях взялась тундра с северными оленями и зачем везти их рога в Приморье, неподалеку от которого находится реальный север с оленями и таежные дебри с лосями и маралами?



Поневоле вспоминается сюжет «Бриллиантовой руки», герои которой везли камушки из капиталистического тропического рая в СССР, чтобы легализовать их в Союзе в виде клада. Иными словами, отдав 75% ценностей государству. Но это была гениальная пародия Леонида Гайдая на детектив, каноны которого доводились до абсурда.



Еще большее изумление вызывает то, что подобную крупную партию рогов сотрудники Россельхознадзора уже изымали в Тайшетском районе в марте прошлого года. Тогда более 600 рогов лося без ветеринарных сопроводительных документов направлялись из Новосибирской области в Хабаровск. В Новосибирской области тайги, конечно, больше, чем в Волгоградской, но явно меньше, чем в Хабаровском крае.



Сплошные загадки, чёрт побери!



Фото: 38fsvps.ru

