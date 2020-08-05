Улан-удэнцы из-за карантина стали реже совершать правонарушения

Тем не менее, за разные нарушения горожан оштрафовали почти на полтора миллиона рублей

Сегодня, 5 августа, управление административного контроля комитета городского хозяйства Улан-Удэ отчиталось о своей деятельности перед комитетом по местному самоуправлению, правопорядку и законности Городского совета.

Так, за период 2014-2019 гг. управление составило 9496 протоколов об административных правонарушениях и выписало штрафы на сумму 53,6 млн рублей. Взыскать, однако, удалось менее половины - всего около 25 млн. рублей.

- В 2020 году штрафов за полгода выписано меньше, чем за аналогичный период 2019 года - составлено всего 605 протоколов. Общая сумма штрафов составляет 1,3 млн. рублей, взыскано 150 тысяч. В 2019 году был составлен 2061 протокол, в 2018 году примерно также, - сообщил и.о. начальника управления административного контроля Владимир Мушталев.

Чаще всего горожане попадаются на размещении печатной продукции в местах, неустановленных для данных целей, на ненадлежащем содержании фасадов зданий, строений, сооружений, также сотрудники управления ловят торговцев, которые продают свои товары в неустановленных местах без надлежащих документов. Нарушают улан-удэнцы и правила выгула домашних животных. Еще одна популярная статья - нарушение правил нахождения в лесах, а также захламление территории.

Недавно горожан начали штрафовать за парковку на газонах. С марта 2020 года в республиканском законодательстве появилась административная ответственность за проезд, остановку, стоянку транспортных средств на газонах и территориях, занятых зелеными насаждениями. Также под наказание попадает стоянка транспорта на детских, спортивных площадках, пешеходных дорожках, которые также, как известно, не являются частью проезжей части автодорог.

За подобные нарушения теперь для граждан предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч, а для юрлиц – от 30 до 50 тыс. рублей.

Не у всех граждан такое нововведение встретило понимание, кроме того, многие возмущены тем, что штраф приходится платить даже в том случае, если и газона никакого нет. Этот вопрос поднял депутат Саян Бальжиров.

- У горожан возникают вопросы, почему раньше ставили машины, а сейчас не могут ставить. Кроме того, некоторые бордюры уже ушли в землю, их не видно, на Клыпина есть такие примеры, возле 14 школы, штрафы приходят и жители в недоумении. Может, знаки сделать какие-то предупреждающие? – предложил депутат.

Владимир Мушталев ответил, что штрафы выписывают только тем гражданам, которые совершили явное правонарушение, то есть припарковались на растущем газоне.

- Газон – место, где растет трава или место, огороженное бордюром и не предназначенное для стоянки транспортных средств. Спорные моменты отрабатываем с управляющими компаниями, - пояснил и.о. начальника административного контроля Владимир Мушталев.

Депутат Анатолий Перепелица возмутился завалами мусора в частном секторе и пригородных лесах.

- Какие используются силы и средства сотрудниками управления? Леса завалены мусором строительным, порубочными остатками. Никто ничего не боится, свалка мусора бесконечная, только волонтеры уберут, свалка появляется снова. Люди не боятся ничего, - констатировал депутат.

Главный специалист управления административного контроля Сергей Орлов в ответ сообщил, что с апреля 2019 года за свалки отвечает министерство природных ресурсов республики.

- В нашем управлении до апреля 2019 года велась активная работа по выявлению свалок, но с апреля 2019 года в Бурятию зашел «Экоальянс» и сейчас борьба со свалками перешла в полномочия минприроды. Сейчас мы не можем составлять протоколы по свалкам, только по факту сброса мусора конкретным гражданином. Поэтому из 63 купленных фотоловушек часть передали в Горлесхоз, так как полномочия по свалкам у нас отобрали. Все свалки должен убирать «Экоальянс», однако делать это они отказываются, - пояснил главный специалист.

Депутат Анатолий Белоусов обратил внимание специалистов управления административного контроля на ДНТ «Шамбала» - там сейчас идет вырубка леса, при этом порубочные остатки никто не убирает.

Не прибирают территорию возле своих участков, по мнению Анатолия Перепелицы, и жители многочисленных СНТ и ДНТ.

Сергей Орлов несознательность граждан объясняет тем, что штрафы небольшие и собирать их крайне сложно – у многих оштрафованных неофициальные источники дохода и нет расчетных счетов в банках, откуда можно было бы списывать штрафы.

Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Городского совета Дмитрий Турченюк, подводя итоги заседания, отметил, что необходимо в ближайшее время выстроить работу управления административного контроля и депутатов по округам, а также отметил, что депутаты готовы помогать управлению.

Фото: пресс-служба Улан-Удэнского городского совета депутатов