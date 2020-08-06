В Бурятии Фонд медстрахования пополняет свой бюджет за счет уголовников

Их заставляют компенсировать лечение жертв
Напряженная криминальная ситуация в Бурятии несет дополнительные заботы медикам. Конфликты на улице, «разборки» на кухне, кто-то кого-то чем-то пырнул… Масса подобных происшествий создает постоянный поток новых пациентов. Как известно, Бурятия является одним из самых криминогенных регионов России.
«И «перо» за это получай…»
Медицинская помощь – вещь дорогостоящая. Медики тратят на пострадавших препараты, перевязочный материал, пострадавшему выделяют место в больнице, постоянно присматривают, кормят и поят. Сегодня становится все больше случаев, когда человека, из-за чьих действий система здравоохранения понесла такие спонтанные расходы, заставляют компенсировать их.
Подчеркнем, речь идет не о компенсации преступником морального ущерба пострадавшему (это отдельная вещь), а именно о компенсации в адрес Фонда обязательного медицинского страхования. О такой практике, набирающей обороты в республике, мало кто знает. Поговорим о ней.
В июле 2020 года Заиграевский районный суд осудил местную жительницу, ударившую ножом мужчину. Все произошло донельзя банально.
Как-то вечером женщина поссорилась с пострадавшим. Скорее всего, сожителем. Слово за слово, он начал осыпать ее нецензурной бранью. Дело было на кухне. Неизвестно, что особенно обидного сказал женщине оппонент, но она не выдержала и схватилась за нож.
Добивать кухонного матерщинника женщина не стала. Вызвала скорую, и та, приехав, тут же взялась спасать истекающего кровью пациента. Без философской дискуссии – достоин он спасения или нет. Потом пришла полиция…
Время расплаты
Впервые в жизни женщина попала на скамью подсудимых. Вину признала, раскаялась. Аморальное поведение пострадавшего, предшествовавшее удару в живот, суд признал смягчающим обстоятельством. Мужчина в суде сказал, что у него нет претензий.
Признание вины с раскаянием, содействие в расследовании, вероятно, повлияли на назначенный срок (три с половиной года условно). Но на сумму возмещения в адрес ФОМСа – нет. Это логично - ведь количество потраченных на свалившегося, словно снег на голову, пациента бинтов, лекарств и т. д. от раскаяния меньше не стало.
Прокурор требовал взыскать с женщины 68 903,44 рубля, затраченных на оказание медпомощи потерпевшему. Эту сумму ей полностью и присудили.
Таким образом, выражение «оплатить лечение» это вовсе не со скорбным видом принести пострадавшему в палату несколько мятых купюр туманного достоинства, как думают большинство жителей Бурятии. Это то, что взыщут в пользу ФОМСа.
По цифрам из самого ФОМСа, в 2017 году прокуратуры республики подали в суды 183 иска о взыскании с виновных сумм, затраченных на лечение пострадавших от их рук. Согласно решениям судов, с виновных взыскано 8,9 млн рублей.
Фактически за тот год на счет территориального ФОМСа поступило 4,6 млн рублей, образно говоря, «преступных денег».
Уже на следующий год количество исков резко выросло и составило 231. Скачок произошел также в суммах, взысканных судами с виновников того, что граждане не по своей воле оказались в руках эскулапов – 13,8 млн рублей. Реально ФОМС получил 6,5 млн рублей.
В прошлом году цифра по числу исков подпрыгнула вообще до 278. Правда, присужденные суммы увеличились не сильно.
Как отметила «Номер один» и. о. директора бурятского ФОМСа Сержуня Морходоева, по итогам I полугодия нынешнего года прокуратурами Республики Бурятия подано 115 исков.
- Согласно решениям судов, взыскано с виновных лиц 7,6 млн рублей. Фактически за I полугодие 2020 года поступило на счет Территориального фонда 3,3 млн рублей, - сообщила она.
По информации самой прокуратуры Республики Бурятия, цифры немного иные. В I полугодии нынешнего года прокурорами в порядке уголовного судопроизводства предъявлено 128 гражданских исков. Еще 57 – в порядке гражданского судопроизводства. Часть исков уже удовлетворены, рассмотрение других продолжается.
Как бы там ни было с цифрами, процесс идет довольно активно.
Наибольшее число исков в I полугодии 2020 года предъявлено прокурорами Кяхтинского района – 17, Заиграевского – 16, Октябрьского района г. Улан-Удэ, Тарбагатайского, Гусиноозерским межрайонным прокурором – по 14, пояснили в республиканской прокуратуре.
Разумеется, на количество исков такого рода влияют несколько факторов. Опираясь на информацию об одном только количестве исков, нельзя делать выводы, что один прокурор работает лучше и ответственнее, чем другой.
Суммы, присуждаемые в качестве возмещения затрат бурятского ФОМСа, бывают весьма солидными. И по описанному заиграевскому криминальному случаю эта компенсация была не самая крупная.
Бешеные цифры
Например, прокурором Советского района Улан-Удэ в порядке гражданского судопроизводства подан иск о взыскании с виновного лица аж 206 тыс. рублей.
Местный житель обвинялся в покушении на убийство. Покушение происходило в состоянии аффекта. Помимо всего прочего, как выяснилось, в результате криминального происшествия потерпевший находился на стационарном лечении.
Стоимость лечения составила 206 тыс. рублей, оплаченных Фондом обязательного медицинского страхования в полном объеме, рассказали в прокуратуре республики.
Суд удовлетворил иск прокурора. Попытка ответчика обжаловать решение в Верховном суде республики ничего не принесла. Вердикт первой инстанции оставлен без изменения. Значит, 206 тысяч придется возместить.
Мораль всего этого проста. Давайте, уважаемые читатели, решать возникающие противоречия мирно и спокойно. А если и не очень спокойно, то без рукоприкладства. Тем более без хватания за нож, топор и другие подобные предметы. Будем учиться улаживать конфликты без телесных повреждений.
Разве кому-то хочется попасть в места не столь отдаленные (или получить судимость)? Призываем всех ценить, как говаривали в определенных кругах, золотую свободу и чистую биографию. Сдержанность поможет избежать никому не нужного мордобоя, а в последующем и выплат компенсаций в пользу ФОМСа. Деньги то тоже лишними не бывают.
Начать рекомендуем с элементарного – поменьше алкоголя на душу населения. Тогда не будет ситуаций, как в анекдоте: «А теперь будем звать тех, без кого не обходится ни один Новый год! - Полиция! Полиция!».
Петр Санжиев, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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