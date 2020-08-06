В Бурятии Фонд медстрахования пополняет свой бюджет за счет уголовников

Их заставляют компенсировать лечение жертв





Напряженная криминальная ситуация в Бурятии несет дополнительные заботы медикам. Конфликты на улице, «разборки» на кухне, кто-то кого-то чем-то пырнул… Масса подобных происшествий создает постоянный поток новых пациентов. Как известно, Бурятия является одним из самых криминогенных регионов России.

Медицинская помощь – вещь дорогостоящая. Медики тратят на пострадавших препараты, перевязочный материал, пострадавшему выделяют место в больнице, постоянно присматривают, кормят и поят. Сегодня становится все больше случаев, когда человека, из-за чьих действий система здравоохранения понесла такие спонтанные расходы, заставляют компенсировать их.Подчеркнем, речь идет не о компенсации преступником морального ущерба пострадавшему (это отдельная вещь), а именно о компенсации в адрес Фонда обязательного медицинского страхования. О такой практике, набирающей обороты в республике, мало кто знает. Поговорим о ней.В июле 2020 года Заиграевский районный суд осудил местную жительницу, ударившую ножом мужчину. Все произошло донельзя банально.Как-то вечером женщина поссорилась с пострадавшим. Скорее всего, сожителем. Слово за слово, он начал осыпать ее нецензурной бранью. Дело было на кухне. Неизвестно, что особенно обидного сказал женщине оппонент, но она не выдержала и схватилась за нож.Добивать кухонного матерщинника женщина не стала. Вызвала скорую, и та, приехав, тут же взялась спасать истекающего кровью пациента. Без философской дискуссии – достоин он спасения или нет. Потом пришла полиция…Впервые в жизни женщина попала на скамью подсудимых. Вину признала, раскаялась. Аморальное поведение пострадавшего, предшествовавшее удару в живот, суд признал смягчающим обстоятельством. Мужчина в суде сказал, что у него нет претензий.Признание вины с раскаянием, содействие в расследовании, вероятно, повлияли на назначенный срок (три с половиной года условно). Но на сумму возмещения в адрес ФОМСа – нет. Это логично - ведь количество потраченных на свалившегося, словно снег на голову, пациента бинтов, лекарств и т. д. от раскаяния меньше не стало.Прокурор требовал взыскать с женщины 68 903,44 рубля, затраченных на оказание медпомощи потерпевшему. Эту сумму ей полностью и присудили.Таким образом, выражение «оплатить лечение» это вовсе не со скорбным видом принести пострадавшему в палату несколько мятых купюр туманного достоинства, как думают большинство жителей Бурятии. Это то, что взыщут в пользу ФОМСа.По цифрам из самого ФОМСа, в 2017 году прокуратуры республики подали в суды 183 иска о взыскании с виновных сумм, затраченных на лечение пострадавших от их рук. Согласно решениям судов, с виновных взыскано 8,9 млн рублей.Фактически за тот год на счет территориального ФОМСа поступило 4,6 млн рублей, образно говоря, «преступных денег».Уже на следующий год количество исков резко выросло и составило 231. Скачок произошел также в суммах, взысканных судами с виновников того, что граждане не по своей воле оказались в руках эскулапов – 13,8 млн рублей. Реально ФОМС получил 6,5 млн рублей.В прошлом году цифра по числу исков подпрыгнула вообще до 278. Правда, присужденные суммы увеличились не сильно.Как отметила «Номер один» и. о. директора бурятского ФОМСа Сержуня Морходоева, по итогам I полугодия нынешнего года прокуратурами Республики Бурятия подано 115 исков.- Согласно решениям судов, взыскано с виновных лиц 7,6 млн рублей. Фактически за I полугодие 2020 года поступило на счет Территориального фонда 3,3 млн рублей, - сообщила она.По информации самой прокуратуры Республики Бурятия, цифры немного иные. В I полугодии нынешнего года прокурорами в порядке уголовного судопроизводства предъявлено 128 гражданских исков. Еще 57 – в порядке гражданского судопроизводства. Часть исков уже удовлетворены, рассмотрение других продолжается.Как бы там ни было с цифрами, процесс идет довольно активно.Наибольшее число исков в I полугодии 2020 года предъявлено прокурорами Кяхтинского района – 17, Заиграевского – 16, Октябрьского района г. Улан-Удэ, Тарбагатайского, Гусиноозерским межрайонным прокурором – по 14, пояснили в республиканской прокуратуре.Разумеется, на количество исков такого рода влияют несколько факторов. Опираясь на информацию об одном только количестве исков, нельзя делать выводы, что один прокурор работает лучше и ответственнее, чем другой.Суммы, присуждаемые в качестве возмещения затрат бурятского ФОМСа, бывают весьма солидными. И по описанному заиграевскому криминальному случаю эта компенсация была не самая крупная.Например, прокурором Советского района Улан-Удэ в порядке гражданского судопроизводства подан иск о взыскании с виновного лица аж 206 тыс. рублей.Местный житель обвинялся в покушении на убийство. Покушение происходило в состоянии аффекта. Помимо всего прочего, как выяснилось, в результате криминального происшествия потерпевший находился на стационарном лечении.Стоимость лечения составила 206 тыс. рублей, оплаченных Фондом обязательного медицинского страхования в полном объеме, рассказали в прокуратуре республики.Суд удовлетворил иск прокурора. Попытка ответчика обжаловать решение в Верховном суде республики ничего не принесла. Вердикт первой инстанции оставлен без изменения. Значит, 206 тысяч придется возместить.Мораль всего этого проста. Давайте, уважаемые читатели, решать возникающие противоречия мирно и спокойно. А если и не очень спокойно, то без рукоприкладства. Тем более без хватания за нож, топор и другие подобные предметы. Будем учиться улаживать конфликты без телесных повреждений.Разве кому-то хочется попасть в места не столь отдаленные (или получить судимость)? Призываем всех ценить, как говаривали в определенных кругах, золотую свободу и чистую биографию. Сдержанность поможет избежать никому не нужного мордобоя, а в последующем и выплат компенсаций в пользу ФОМСа. Деньги то тоже лишними не бывают.Начать рекомендуем с элементарного – поменьше алкоголя на душу населения. Тогда не будет ситуаций, как в анекдоте: «А теперь будем звать тех, без кого не обходится ни один Новый год! - Полиция! Полиция!».Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»