В Улан-Удэ с новых автобусов, возможно, уберут цитаты Путина

В мэрии города сообщили, что возможны другие варианты их брендирования
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, 42 новых автобуса, которые поступят в столицу Бурятии до конца этого года, в первую очередь будут направлены на улучшение транспортной доступности отдаленных районов города. Они усилят существующие «слабые» маршруты и откроют новые радиальные маршруты по направлениям: Аэропорт, Левый берег, 100-е кварталы, поселок Восточный.⠀
Напомним, на средства «народного бюджета» будут приобретены 20 автобусов, еще 22 приобретаются на деньги дальневосточной субсидии. Их вместимость составит 50 пассажиров, количество сидячих мест – 15. Автобусы будут оборудованы кондиционерами и соответствовать всем современным требованиям безопасности, с системами пожаротушения и видеонаблюдения.
Как уже сообщал «Номер один», согласно техзаданиям на торги автобусы должны быть обклеены аппликациями с цитатами президента России Владимира Путина: «Дальний Восток – ключевое направление развития России» и «Народный бюджет – инициатива людей».
Впрочем, как сообщили сегодня в мэрии, вариант с цитатами не окончательный и, возможно, на автобусах их не будет.
«Для того, чтобы оформить автобусы внешне, было решено их забрендировать в современной или национальной тематике. Для этого привлечено рекламное агентство, которое предложило различные варианты брендирования. Один из них – использование цитат президента о развитии Дальнего Востока и «народном бюджете», поскольку источники финансирования - Единая дальневосточная субсидия и «народный бюджет». В результате было разработано несколько макетов, которые будут рассматриваться в дальнейшем как варианты для оформления автобусов. Брендирование начнется после того, как техника будет поставлена в Улан-Удэ осенью этого года», - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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