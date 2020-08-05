В Улан-Удэ с новых автобусов, возможно, уберут цитаты Путина

В мэрии города сообщили, что возможны другие варианты их брендирования





Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, 42 новых автобуса, которые поступят в столицу Бурятии до конца этого года, в первую очередь будут направлены на улучшение транспортной доступности отдаленных районов города. Они усилят существующие «слабые» маршруты и откроют новые радиальные маршруты по направлениям: Аэропорт, Левый берег, 100-е кварталы, поселок Восточный.⠀









Впрочем, как сообщили сегодня в мэрии, вариант с цитатами не окончательный и, возможно, на автобусах их не будет.

Напомним, на средства «народного бюджета» будут приобретены 20 автобусов, еще 22 приобретаются на деньги дальневосточной субсидии. Их вместимость составит 50 пассажиров, количество сидячих мест – 15. Автобусы будут оборудованы кондиционерами и соответствовать всем современным требованиям безопасности, с системами пожаротушения и видеонаблюдения.«Для того, чтобы оформить автобусы внешне, было решено их забрендировать в современной или национальной тематике. Для этого привлечено рекламное агентство, которое предложило различные варианты брендирования. Один из них – использование цитат президента о развитии Дальнего Востока и «народном бюджете», поскольку источники финансирования - Единая дальневосточная субсидия и «народный бюджет». В результате было разработано несколько макетов, которые будут рассматриваться в дальнейшем как варианты для оформления автобусов. Брендирование начнется после того, как техника будет поставлена в Улан-Удэ осенью этого года», - рассказали в пресс-службе городской администрации.Фото: мэрия Улан-Удэ