Прокуроры вернули жителям Бурятии свыше трех миллионов рублей

Эти деньги незаконно взимались в качестве платы за коммунальные услуги





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в первом полугодии этого года прокурорами республики пресечено 690 нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это на 17% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Так, выявлялись нарушения при управлении многоквартирными домами.«Установлены факты невыполнения обслуживающими жилищный фонд организациями требований закона по содержанию и ремонту общего имущества, проведению ремонта внутридомовых инженерных коммуникаций, организации работы аварийно-диспетчерских служб. Например, в Советском районе Улан-Удэ только после вмешательства прокурора управляющей компанией проведен текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, устранены трещины, отслоение штукатурки и краски, восстановлено остекление», рассказали в надзорном ведомстве.В Баргузинском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Муйском, Тарбагатайском, Прибайкальском, Окинском, Тункинском районах и в Улан-Удэ прокуроры понуждали ресурсоснабжающие организации и муниципалитеты к замене и ремонту ветхих коммунальных сетей.Пресекались факты оказания коммунальных услуг ненадлежащего качества. Например, в Заиграевском районе две ресурсоснабжающие организации в январе 2020 года не смогли обеспечить потребителям надлежащую подачу тепла. По актам прокурорского реагирования нарушения устранены, виновные лица привлечены к административной ответственности.Принимались меры к перерасчету и возврату необоснованно начисленных гражданам платежей. В первом полугодии текущего года по результатам прокурорских проверок гражданам произведен перерасчет платы за коммунальные услуги на сумму 3,1 млн. рублей.Так, в Северобайкальске управляющей компанией с нарушением жилищного законодательства жителям начислена плата за отопление. После вмешательства прокурора потребителям произведен перерасчет на сумму 800 тыс. рублей, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а директор компании за обман потребителей – к административной ответственности.Фото: «Номер один»