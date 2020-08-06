Столица Монголии будет расти в пригородах

В пяти районах Улан-Батора построят новые жилые комплексы
В пяти районах столицы Монголии согласно программе развития жилищного строительства будут созданы новые жилые комплексы. В рамках этой программы состоялась церемония закладки фундамента для строительства 10 000 квартир в новом жилом районе недалеко от места Морингийн Даваа, района Хан-Уул, сообщает МОНЦАМЭ.
«В рамках децентрализации Улан-Батора и развития пригородоутвержден проект «Ворота развития». В качестве отправной точки запустили жилищную программу «новый район поселения Морингийн даваа» для 10 000 семей. Это начало развития Улан-Батора от одного центра к многоцентровому городу. Программа «Алсын хараа 2050» для долгосрочного развития Монголии отражает политику развития пригородов. Поэтому работаем над созданием города с множеством подцентров, инфраструктурой и полным решением всех проблем», - сказал на церемонии закладки района и.о. мэра Улан-Батора Ж.Батбаясгалан.
В рамках проекта «Ворота развития» на 129 гектарах земли планируется строительство 10 000 квартир, школы на 4260 мест, детского сада на 2130 мест, больницы на 450 койко-мест и создание 8000 новых рабочих мест.
Первоначально на 43 гектарах началось строительство 235 таунхаусов для 1700 семей, двух школ на 640 мест, двух районных поликлиник, детского сада на 240 мест. В этом году запланировано создание инфраструктуры строительства и трубопроводные работы.
Фото: montsame.mn
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