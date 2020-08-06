В Бурятии менее 1% случаев COVID-19 привели к летальному исходу

В республике общее число выявленных случаев коронавируса достигло 4316



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4316. Это на 29 случаев больше, чем было в среду. В Улан-Удэ - 2427 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3609 человек, умерли 44 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 29 новых случаев COVID-19: 16 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1093 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 302 больных. Из них 13 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 361 пациент.





В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - шесть, на ИВЛ - один пациент. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 11 человек, старше 65 лет - шесть, на ИВЛ один больной.



В четырех обсерваторах находится 47 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2447 человек, с нарастающим итогом – от 247 443 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии 0,99% выявленных случаев COVID-19 привели к летальному исходу, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. За последнюю неделю этот показатель увеличился: по данным на 29 июля он составлял 0,97%. Показатели Якутии, Магаданской области и Бурятии находятся на шестом месте среди регионов ДФО.



В Дальневосточном федеральном округе самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Амурской области – 1,64%. В Еврейской автономной области летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,47%, это второй показатель. На третьем месте Камчатский край – 1,22%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.



Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 14 490. Показатель смертности по России - 1,67%.



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