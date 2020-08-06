В Бурятии предпочитают гаражи платным ночным парковкам

Однако треть автовладельцев республики оставляет машину прямо возле дома
Треть жителей Бурятии (34%) паркуют машину прямо возле дома, не беспокоясь о сохранности транспортного средства. Еще 41% – это счастливые обладатели гаражей, где и хранят свой автомобиль. Этот показатель в два раза выше, чем в среднем по России, сообщает автомобильный сайт Дром, решивший выяснить, где россияне оставляют машину на ночь.
Интересно, что в аналогичном опросе в 2003 году 69% респондентов предпочитали стоянку. В 2009 году их число сократилось до 47%, а в 2016 году уже до 24%.
В среднем по стране голоса сейчас распределились следующим образом: «Ставлю бесплатно под домом» – 60%, «Ставлю бесплатно в гараже» – 20% и 19% ставят на стоянку. Самый высокий процент тех, кто бесплатно паркуется возле дома на Камчатке и в Нижегородской области – 82 и 81% соответственно. В Забайкальском крае предпочитают стоянки.
«Это говорит о снижении преступности за эти 17 лет. Люди больше не боятся ставить на улице машины. Когда-то ведь и дворники снимали», – сделал вывод участник опроса, который ознакомился с результатами предыдущих опросов.
Среди респондентов 25% предпочитают оставлять машину на платной ночной парковке. Стоимость парковки «за сутки» для 74% владельцев не превышает 100 рублей, а оставшиеся 26% платят от 110 рублей и выше. «Ставлю на платной стоянке - 2500 рублей в месяц. Охрана. Пропускной режим. Видеонаблюдение. Фиксированное место. Весь двор по ночам забит: в случае чего ни скорой, ни пожарным не подъехать. В групповом чате дома регулярно жалуются, что кого-то притерли, поцарапали и уехали. За прошлый год две машины угнали со двора. Зачем мне эти риски? Я за стоянку», – поделился участник опроса из Иркутска.
«Гараж сейчас уже больше, чем просто «гараж» или склад для хранения. Это место для посиделок с друзьями и не только. В некоторых гаражах оборудуют бани, комнаты отдыха со всеми бытовыми удобствами. Так что тот же ремонт машины отходит на второй план», – рассказал один из респондентов.
Фото: «Номер один»
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