Плантацию опийного мака нашли на севере Бурятии

Житель Северобайкальска культивировал мак, купив для этого дачу
В Бурятии сотрудники группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела полиции «Северобайкальский» выявили факт культивирования опийного мака, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Ранее судимый за наркопреступление 43-летний не работающий житель Северобайкальска в 2019 году приобрел участок в одном из дачных кооперативов. На нем мужчина занимался садоводством и культивированием запрещённых растений.
Полицейские изъяли 54 куста опийного мака. По результатам экспертизы - общим весом более 480 граммов. Гражданин пояснил, что наркотическое средство он выращивал с целью дальнейшего изготовления наркотиков опийной группы для личного потребления.
Возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование
Фото: pixabay.com
Ранее судимый за наркопреступление 43-летний не работающий житель Северобайкальска в 2019 году приобрел участок в одном из дачных кооперативов. На нем мужчина занимался садоводством и культивированием запрещённых растений.
Полицейские изъяли 54 куста опийного мака. По результатам экспертизы - общим весом более 480 граммов. Гражданин пояснил, что наркотическое средство он выращивал с целью дальнейшего изготовления наркотиков опийной группы для личного потребления.
Возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование
Фото: pixabay.com
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